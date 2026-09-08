Balıkesir Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı; 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı; 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Balıkesir Susurluk\'ta iki otomobil çarpıştı; 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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Balıkesir-Bandırma kara yolu Susurluk Göbel mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Balıkesir-Bandırma kara yolu Susurluk Göbel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. yönetimindeki 45 BBF 732 plakalı Opel otomobil ile M.S.B. yönetimindeki 34 PTK 889 plakalı otomobil çift taraflı trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye Susurluk Grup Amirliği ekipleri ile çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kazada araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada 45 BBF 732 plakalı Opel otomobilin sürücüsü S.U. ağır yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan S.Ç. hayatını kaybetti. 34 PTK 889 plakalı otomobilin sürücüsü M.S.B. de kazada ağır yaralandı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan E.G.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan vatandaşlar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Balıkesir, 3. Sayfa, Susurluk, İtfaiye, Güncel, Göbel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı; 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı; 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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