Balkondan Düşen Genç Ağır Yaralandı

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Balkondan düşen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı

ÇORUM - Çorum'da hava almak için çıktığı balkondan düşen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay Bahçelievler mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı bir aparmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler 16. Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. Katında ikamet eden O. Ö. (16), hava almak için evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden genç 3. kat balkonundan aşağıya düştü. Beton zemine çakılan O. Ö. ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan O.Ö. ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.