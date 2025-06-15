Balon Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti

Balon kazasında ölen pilotun kimliği belli oldu

AKSARAY - Aksaray'daki balon kazasında hayatını kaybeden pilotun kimliği belli oldu.

Ihlara bölgesinden saat 05.00 sıralarında havalanan sıcak hava balonlarından biri saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalırken, iniş sırasında kaza yaşandı. Kazada, balonun pilotu Hüseyin Türk hayatını kaybetti, 12 yolcu ise yaralandı.

Balon kazasıyla ilgili tahkikat devam ediyor.