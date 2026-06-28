Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi'nde bulunan anızlık alanda çıktı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını daha fazla alana yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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