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Bandırma'da FETÖ üyesi yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da FETÖ üyesi yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi bir kişi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken yakalandı. İlgili kişi tutuklandı, diğer şüpheliler ise insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Bandırma\'da FETÖ üyesi yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken yakalandı
12.12.2023 - 13:08,  Güncelleme: 13:09
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi bir kişi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışma sonucu, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyesi olma suçundan aranması olan bir şahsın yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı. Şahsın, Bandırma İlçesinden geçirileceği bilgisi edinilmesi üzerine, şüpheli iki araç Bandırma ilçesinde durduruldu ve FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyesi olma suçundan aranan A.B. (39) yakalandı.

Ayrıca öncü ve artçı şeklinde 2 araçla hareket eden ve aranan şahsı yasadışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştığı tespit edilen İ.Ö. (39) ve B.K. (23) isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca insan kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Bandırma, Güvenlik, Terör, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da FETÖ üyesi yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken yakalandı - Son Dakika


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