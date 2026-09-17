Bandırma’da kaçmaya çalışan şüpheliden 153 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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Bandırma’da kaçmaya çalışan şüpheliden 153 gram metamfetamin çıktı

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Bandırma’da kaçmaya çalışan şüpheliden 153 gram metamfetamin çıktı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, üzerinde ve motosikletinde 153,57 gram metamfetamin ile yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, üzerinde ve motosikletinde 153,57 gram metamfetamin ile yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 Eylül 2026 tarihinde Sunullah Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi.

-Ekiplerin ikazına rağmen kaçtı

Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir motosiklet sürücüsü, kontrol amacıyla durdurulmak istendi. Sürücü, ekiplerin ikazlarına rağmen kaçmaya başlayınca takip başlatıldı. Kısa süren takibin ardından şüpheli B.D. (28) yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve motosiklette yapılan aramada, 8 parça halinde toplam 153,57 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer suç unsurlarına el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
UyuşturucuMotosikletBalıkesirBandırmaGüvenlik3. SayfaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma’da kaçmaya çalışan şüpheliden 153 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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