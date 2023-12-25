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Bandırma'da metruk teknede yangın - Son Dakika
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Bandırma'da metruk teknede yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde demirli bir metruk gemide yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Bandırma\'da metruk teknede yangın
25.12.2023 - 22:51,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde terk edilmiş bir teknede yangın çıktı.

Bandırma Limanı'na demirlenen ahşap tek edilmiş bir teknede yangın çıktı. Sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, tekneden yükselen dumanları görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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