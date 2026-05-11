Bandırma\'da korkutan araç yangını

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Paşakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 16 BUF 694 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye personeli, alev alan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR