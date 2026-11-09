Bandırma\'da Soner Çil davasında 2 sanık savcılık itirazıyla yeniden tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eğlence mekanı önünde çıkan kavgada 26 yaşındaki Soner Çil'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan ve ilk duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edilen 2 sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Olay, 21 Mart 2026 tarihinde Bandırma'da meydana geldi. Gece saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma, başka bir eğlence mekanının önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yavuz Kef'in (32) attığı yumruğun başına isabet etmesiyle yere düşen Soner Çil (26), bilincini kaybetti. İddiaya göre, Çil yerde hareketsiz yatarken Ahmet Enes Erdem (33) de ayakkabısının tabanıyla yüzüne vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından tutuklanan Yavuz Kef ve Ahmet Enes Erdem hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, 2 sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Ancak cumhuriyet savcısının tahliye kararına itiraz etmesi üzerine süreç yeniden değerlendirildi. Tekrar gözaltına alınan 2 sanık, çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soner Çil'in ölümüyle ilgili yargılama süreci devam ediyor.