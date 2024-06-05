Bandırma'da Uyuşturucu Taciri Halı İçine Saklandı - Son Dakika
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Bandırma'da Uyuşturucu Taciri Halı İçine Saklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan bir baskında uyuşturucu taciri, kendini halı içine saklayarak polisten kaçmaya çalıştı. Ancak emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde şüpheli yakalandı. Yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Şahsın daha önce hırsızlık suçlarından aranma kaydı olduğu da tespit edildi.

05.06.2024 16:36
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ikametine baskın yapılan uyuşturucu taciri kendini halı içine sakladı. Emniyet ekipleri dikkati sonucu şüpheli yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından var olan huzur ortamının korunması, genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlu ile mücadele kapsamında olması muhtemel asayişe müessiri olayların önceden tedbir almak suretiyle önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında O. C. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı. O.C.'nin ikametinde yapılan aramada 0.47 gr Bonzai uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabanca parçası, 4 adet Lyrica uyuşturucu sentetik ecza hap, 1.58 Gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 2 adet rambo bıçağı tabir edilen bıçak ve 7 adet av tüfeği dolu av fişeği ele geçirildi.

Arama esnasında şahsın ikamette olmadığı, çevrede yapılan araştırmada ikametin yan tarafındaki binanın çatı kısmında halı içerisine kendisini gizlemiş vaziyette yakalandı. Yakayı ele veren O.C'nin UYAP kontrolünde TCK 191 ve muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 2 adet UYAP aranma kaydı olduğu tespit edilirken konu ile ilgili olarak 6136 SKM silah ticareti ve TCK 191 suçlarından tahkikata başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Uyuşturucu Taciri Halı İçine Saklandı - Son Dakika

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