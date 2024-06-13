Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise sentetik kannabinoid, metamfetamin, sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tahkikat başlatıldı.

13.06.2024 10:57
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şahıs gözaltına alındı.

Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Arama sonucu; 17,93 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 6,72 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tahkikata başlanıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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