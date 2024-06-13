Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şahıs gözaltına alındı.

Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Arama sonucu; 17,93 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 6,72 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tahkikata başlanıldığı bildirildi. - BALIKESİR