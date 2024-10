Bandırma\'ya 27 Yeni Emniyet Aracı

3.Sayfa

Balıkesir Valiliği, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet kalitesini artırmak amacıyla 27 yeni araç tahsis etti. Araçların teslimatı, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, yeni araçların hem önleyici hem de adli hizmetlerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Aksakal, "Devletimizin ana görev ve sorumluluklarından biri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Bu araçlarla emniyet görevleri daha etkin bir şekilde yerine getirilecektir. Bandırma Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Derneği'nin desteğiyle araçlarımız büyük ölçüde yenilendi. Emniyet personelimizin görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Vatandaşlarımızın da ilçemizin güvenliği konusunda bize destek vereceklerine inanıyorum. Bandırma bizim için çok önemli; tüm gayretimiz, insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır" dedi.

27 araçtan 18'i İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, 9'u ise Bandırma Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne verildi. Geçtiğimiz hafta Balıkesir Valiliği tarafından toplam 204 yeni hizmet aracının teslim edildiği hatırlatıldı. Törene Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü ve Bandırma Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Başkanı da katıldı. Teslimatın ardından yeni araçlar Bandırma'da kısa bir tanıtım turu gerçekleştirdi. - BALIKESİR