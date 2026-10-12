Bangka-Belitung Adaları'nda orman yangınında 305 ev yandı, 500 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Bangka-Belitung Adaları'nda orman yangınlarının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu 305 ev tamamen yandı, yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

Endonezya'nın Bangka-Belitung Adaları'nda orman yangını çıktı. Alevlerin şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yayılması sonucu 305 ev tamamen yandı. Yerel afet yönetim ajansı, cumartesi günü başlayan yangının devam ettiğini ve 500 kişinin en yakın okul binasına ve camiye tahliye edildiğini aktardı. Açıklamaya göre, 20 dönümden fazla alana yayılan yangından en az 800 kişi etkilendi. Olayda can kaybı bildirilmedi.

Afet yönetim ajansı, kuvvetli rüzgarlar, turbalık arazi yapısı, sınırlı su kaynakları ve etkilenen yerleşimlerde evlerin inşasında ahşap kullanılması gibi etkenlerin alevleri kontrol altına almayı zorlaştırdığını belirtti.

Yedi ayda yaklaşık 202 bin hektarlık alan yandı

Bu yıl ocak-temmuz döneminde Endonezya genelinde yaklaşık 202 bin hektarlık (499 bin 153 dönüm) alan yangınlarda zarar gördü. Sivil toplum kuruluşları ise takip eden aylarda buna ek olarak 600 bin hektar veya daha fazla alanın yanmış olabileceğini tahmin ediyor.