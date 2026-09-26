Bangkok'ta 48 saati aşan yağışların yol açtığı selde 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Bangkok'ta 48 saati aşan yağışların yol açtığı selde 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi

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Bangkok\'ta 48 saati aşan yağışların yol açtığı selde 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi
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Bangkok'ta 48 saati aşkın süredir etkili yağışların yol açtığı selde 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Ülke genelinde bugün 21 eyalet, 93 ilçe ve bin 425 köyde 84 bini aşkın kişi etkilendi; yağışların Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 48 saati aşkın süredir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta perşembe öğleden sonra başlayarak aralıksız devam eden yağışlar, başta kentin orta ve doğu kesimleri olmak üzere birçok bölgede su baskınlarına yol açtı. Başkentin ortasından geçen Chao Phraya Nehri'nin bağlantı kanallarında yaşanan taşkınlar nedeniyle birçok bölgede su seviyesi kritik seviyelere yükseldi. Çok sayıda araç ve motosiklet sular altında kalırken, halk otobüsleri ve taksiler dahil olmak üzere bazı sürücülerin araçlarını yollarda bırakmak zorunda kaldığı görüldü.

Bangkok Büyükşehir Valisi Chadchart Sittipunt, kentin özellikle doğu kesimlerinin selden daha fazla etkilendiğini belirterek Bangkok'a akan kanalların dolu olduğunu ve yağışların devam etmesi nedeniyle riskin sürdüğünü açıkladı. Chadchart, kanalların yakınında yaşayan vatandaşlardan eşyalarını yüksek yerlere taşımalarını ve araçlarını daha yüksek bölgelere çekmelerini istedi. Kentin 50 ilçesinin tamamı, afet bölgesi ilan edildi.

Bangkok'ta yaşayan vatandaşlara yüksek seviye afet uyarısı yapıldı

Halka sel uyarısı gönderildi

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM), bugün yerel saatle 09.22'de Bangkok'ta yaşayan vatandaşların cep telefonlarına Cell Broadcast sistemi üzerinden sel uyarısı gönderdi. Mesajda, Bangkok'taki kanallarda su seviyesinin kritik olduğu ve yükselmeye devam ettiği belirtilerek özellikle kanal kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanlardan eşyalarını ve değerli varlıklarını yüksek yerlere taşımaları, trafiğe çıkmaktan kaçınmaları ve seyahat durumunu kontrol etmeleri istendi. Mesajda yardım ihtiyacı halinde ilgili bölge idaresiyle iletişime geçilmesi çağrısı da yapıldı.

Tayland genelinde 84 binden fazla kişi yağışlardan etkilendi

Tayland genelinde bugün itibariyle 21 eyalet, 93 ilçe ve bin 425 köyde sel ve su baskınlarından toplam 84 bini aşkın kişinin etkilendiği bildirildi. Suphan Buri, Chachoengsao ve Sa Kaeo eyaletlerinde bazı bölgelerde kritik seviyelerde bulunan su seviyelerinin yükselmeye devam ettiği belirtilirken, Bangkok'taki bazı yolların da halen su altında olduğu aktarıldı.

Yarına kadar devam edecek

Tayland Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların Pazar gününe kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Doğu, kuzeydoğu ve orta bölgelerde etkili olan alçak basınç sistemi ile güneybatı musonunun güçlenmesi nedeniyle ani sel, ormanlardan gelen sel suları, heyelan ve nehir taşkınları riskinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri, riskli bölgelerden uzak durmaları ve tahliye talimatı verilmesi halinde vakit kaybetmeden güvenli bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bangkok'ta 48 saati aşan yağışların yol açtığı selde 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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