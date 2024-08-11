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Baraj gölünde kaybolan genç bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da dalgıç pompayı tamir için babasıyla birlikte baraj gölüne giren ve ardından suda kaybolan genç, dalgıç polisler tarafından bulundu.

Olay, merkeze bağlı Kurtdere köyü Ekinli mezrası mevkiinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Selim Kılıçerkan babası ve arkadaşlarıyla beraber dalgıç pompayı tamir etmek için suya girdi. Babası pompayı tamir ederken arkadaşlarıyla birlikte yüzen Kılıçerkan, biranda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin araması sonucu su altında bulunan ve çıkartılan Kılıçerkan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.