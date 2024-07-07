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Barajda yüzen 5 kişiye ceza

ANKARA - Ankara'da yüzme yasağı olan baraja giren 5 kişiye para cezası uygulandı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde serinlemek isteyen 5 kişi yüzme yasağı bulunan Çanıllı Barajına girdi. Çevrede bulunan vatandaşların Jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine Jandarma ekipleri bölgeye gelerek ilk olarak vatandaşların barajdan çıkmasını sağladı. Jandarma ekipleri daha sonra yasağa rağmen suya giren 5 vatandaşa 2 bin 52 TL cezai işlem uyguladı.