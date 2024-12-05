Bartın'da Baraka Yangını Kundaklama İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Baraka Yangını Kundaklama İddiası

Geniş Video İzle

Bartın'daki baraka yangınında yaşamını yitiren Hüsnü Civelek'in arkadaşı, kundaklama iddiasında bulundu.

05.12.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baraka yangınında 'kundaklama' iddiası

BARTIN - Bartın'da 1 kişinin yanarak hayatını kaybettiği baraka yangınında ölen Hüsnü Civelek'in arkadaşı, sosyal medya hesabından kundaklama iddiasında bulundu.

Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi Merkez Balamba mevkiinde Hüsnü Civelek isimli şahsın yaşadığı barakada yangın çıkmış, olayda baraka sahibi yanarak ölmüştü. Olayın ardımdan ise Hüsnü Civelek'in arkadaşı Barış Akman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaydan bir gün önce buluştuklarını ve arkadaşının "başımı yakacaklar" dediğini ileri sürdü. Civelek'in son buluşmasında kendisine hatıra kalması için resmini de verdiğini söyleyen Akman, paylaşımında, "Ben caddeden döndüğüm zaman 'Barış Akman hoş geldin' diyen adam, yanan bir kulübede yanarak ölüyor. Öldü mü, kumpasa mı gitti? Bana son sözü, akşam ayrılırken, 'beni yakacaklar Barış' dedi. Bu resmi de 'hatıra olarak veriyorum' dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yeminim olsun" ifadelerini kullandı.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Yanarak hayatını kaybeden Hüsnü Civelek, otopsi ve defin işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Civelek'in cenazesi Tuna Mahallesi Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Bartın Bekediye Başkanı Muhammed Rıza Yalçınkaya, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Civelek'in cenazesi dualarla Çaydüzü Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Bartın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Baraka Yangını Kundaklama İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 16:26:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da Baraka Yangını Kundaklama İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.