Bartın'da bariyere çarpan otomobil çekiciyle kaldırıldı, kazada 2 kişi yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da Akmanlar mevkiinde yağışla ıslanan zeminde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; araçtaki 2 kişi yara almadan kurtuldu. Ağır hasar gören otomobil çekiciyle kaldırılınca Bartın-Ankara kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Bartın'da yağış nedeniyle ıslanan zeminde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi. Kazadan, 2 kişi yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Bartın'da Akmanlar mevkiinde seyir eden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağışlı hava nedeniyle ıslak zeminde kayarak kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada ağır hasar alan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Bartın Bölge Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği Bartın- Ankara kara yolunda güvenlik tedbiri alarak, ulaşımı kontrolü olarak sağladı.
Aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA
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