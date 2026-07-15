Bartın\'da Baygın Yaşlı Adam Uçurumdan Kurtarıldı

Bartın'da baygınlık geçiren yaşlı adam bulunduğu yerden çalılıkların arasına düştü. Yüksekten düşen adam, ekiplerin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi otobüs duraklarının arkasında yol kenarında oturan R.K. (66) aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten Bartın Irmağı'na doğru yuvarlanan şahıs çalılık alanda takılı kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüs duraklarının arkasındaki çalılıklara ulaşan itfaiye ekipleri ip ve sedye yardımı ile bilinci kapalı yaşlı adamı uçurumdan kurtararak, yukarıya çıkardı. Sağlık ekipleri baygın halde ambulansa bindirilen R.K.'ye ilk müdahalesini yapmasının ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken R.K. isimli şahsın alkollü olduğu öne sürüldü. - BARTIN