Bartın'da Cinsel İstismar Davası: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da Cinsel İstismar Davası: 3 Kişi Tutuklandı

Bartın\'da Cinsel İstismar Davası: 3 Kişi Tutuklandı

12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

23.12.2024 22:27
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Bartın'ın Ulus ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.C. (41), A.E. (21) ve S.E. (16) gözaltına alındı. Çocuğun ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Ulus Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Cinsel İstismar Davası: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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