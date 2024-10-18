Bartın'da Demir Çelik Fabrikasında Patlama

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Bartın'da Mescier Demir Çelik Fabrikasında patlama: 6 işçi yaralı

BARTIN - Bartın'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mescier Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. Patlamanın ark ocağında gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi. Yaralanan işçilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının takip edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.