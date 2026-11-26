Bartın'da hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bartın Üniversitesi arasında imzalanması hedeflenen İş Birliği Protokolü kapsamında İstişare Toplantısı düzenlendi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bartın Üniversitesi arasındaki Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolünün 2026 yılı 2'nci İstişare toplantısı, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Turan başkanlığında; Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Yavuz Çomarlı, Bartın Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Gökhan Arslan'ın katılımıyla Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü çerçevesinde yürütülen boya ve temizlik faaliyetleri ile bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Yükümlüler için sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin planlanması, çocuk yükümlülerin üniversite bünyesindeki kariyer merkezi imkanlarından yararlandırılması, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında boyama ile ağaç dikim ve bakım çalışmalarının sürdürülmesi, yükümlülere yönelik düzenlenecek seminer, etkinlik ve programlarda akademisyen desteği verilmesi kararlaştırıldı.