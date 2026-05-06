Bartın'da Feci Kaza: Vali Yaralıları Ziyaret Etti

06.05.2026 00:49
Bartın Valisi, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, feci kazanın ardından yaralı öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Arslan'a kaza anını anlatan öğrenciler, minibüsün çok kalabalık olduğunu söyleyerek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü önünde halk otobüsünün otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 34 kişiden 20'si taburcu edilirken, 14'ünün ise tedavisi sürüyor. Bartın valisi Nurtaç Arslan, yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Önce taburcu edilen ve hastane bahçesinde bekleyen yaralı öğrencilerle görüşen Vali Arslan, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralı öğrenciler ve arkadaşları, Vali Arslan'a kazaya karışan halk otobüsünün çok kalabalık olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Vali Arslan ise, kazanın her yönden incelendiğini ve hatası ve kusuru bulunanlara gereken cezai müeyyidelerin uygulanacağını ifade etti. Ardından hastaneye giren Vali Arslan, yaralılarla görüşerek, Bartın İl Sağlık Müdürü Özkan Pulat, hastane başhekimi ve ilgili doktorlardan sağlık durumları hakkında detaylı bilgi aldı. Öğrenciler, kendilerini ziyaret eden Vali Arslan'a kaza hakkında bilgiler verdi.

Vali Arslan'dan "trafik kurallarına uyulması" çağrısı

Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Arslan, "Hepimize çok geçmiş olsun. Sabah saat 09.00 sıralarında üniversite öğrencilerimizin ağırlıkta bulunduğu bir halk otobüsümüz ile bir aracın karıştığı bir kaza oldu. Kazaya 44 kişi karıştı. Bunlardan 32'si hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevindirici olan ise ciddi bir yaralanmanın bulunmaması. Bir kişinin yatışı yapıldı. Toplam 20 kişinin tedavisi devam ediyor. Hepimizin trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Bu kazayla bir kez daha hatırladık. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

Detaylar ortaya çıktı

Öte yandan, kazaya karışan iki aracın incelenmek üzere yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi. Kazayla ilgili çağrılan Makine Kimya Endüstrisi'nden uzmanlar tarafından araçlardaki yapısal, mekanik hasarların tespit edileceği belirtildi. Ayrıca kazanın olduğu yolda geçiş önceliğinin otomobilde olduğu fakat süratli olduğu tespit edilirken, sürücünün ehliyetinin 2 kez alkol nedeniyle geçici süre alındığı kaydedildi.

Kazada halk otobüsünün otomobilin üzerine devrilmesinin ise daha büyük faciayı önlediği kaydedildi. Minibüsün otomobilin üzerine değil de yola devrilmesi halinde kazada çok sayıda can kaybının yaşanabileceği belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

