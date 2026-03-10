Bartın\'da gazeteci Sadi Uzun\'un acı günü

Bartın'da gazeteci Sadi Uzun'un uzun süredir tedavi gören kardeşi Sefa Uzun (59) hayatını kaybetti.

Bartın'da yaşayan ve gazeteci Sadi Uzun'un kardeşi emekli öğretmen Sefa Uzun (59), sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Uzun süredir Ankara'da tedavi gören Sefa Uzun, bugün Ulus ilçesine bağlı Ağa Köyü'nde, ikindi namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı. Ağa Köyü Merkez Cami'de kılınan cenaze namazına, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, kardeşleri, yakınları ve sevenleri katıldı.

Evli ve tek çocuk babası Sefa Uzun, dualarla köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. - BARTIN