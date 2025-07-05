Bartın'da İntihar Girişimi: Şahıs Çatıdan İkna Edildi - Son Dakika
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Bartın'da İntihar Girişimi: Şahıs Çatıdan İkna Edildi

Bartın\'da İntihar Girişimi: Şahıs Çatıdan İkna Edildi
05.07.2025 22:10  Güncelleme: 22:14
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Bartın'da bir kişi, belediye başkanıyla görüşmek için çıktığı kafetin çatısında intihar girişiminde bulunurken, polis ekipleri tarafından uzun süren ikna çabası sonrası aşağı indirildi.

Bartın'da belediye başkanı ve vali ile görüşmek istediğini söyleyerek kafenin çatısına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edildi.

Bartın Yalı mevkiindeki bir kafenin çatısına çıkan şahıs, belediye başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. Görüşmeden çatıdan inmeyeceğini söyleyen şahsı polis uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde şahsı ikna etmeye çalışan ekipler, diğer taraftan da bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çevrede toplanan kalabalığı da uzaklaştırmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çatıdan indirilen şahsın, önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da İntihar Girişimi: Şahıs Çatıdan İkna Edildi - Son Dakika

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