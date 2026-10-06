Bartın\'da jandarma operasyonuyla ormanda define arayan 5 kişi gözaltına alındı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, ormanda define arayan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Merkez Karainler Köyü mevkiindeki ormanlık alanda define aramak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen O.A., O.K., M.K., A.S. ve Ü.S. isimli 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte, alandaki izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kazı, tespit ve teknik ekipmanlar ile diğer malzemeler ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından ele geçirilen malzemeler ile şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmış olup, soruşturma işlemleri Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.