Bartın'da kırmızı ışığı fark eden motosiklet sürücüsü ön frene basınca yola savruldu - Son Dakika
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Bartın'da kırmızı ışığı fark eden motosiklet sürücüsü ön frene basınca yola savruldu

Bartın\'da kırmızı ışığı fark eden motosiklet sürücüsü ön frene basınca yola savruldu
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Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde Kazım Karabekir Caddesi'ndeki butonlu yaya geçidinde kırmızı ışığı son anda fark eden motosiklet sürücüsü, panikle ön frene basınca kontrolünü kaybederek yola savruldu. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde motosiklet sürücüsünün kırmızı ışığı son anda fark etmesiyle meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi. Panikle ön frene basan sürücü, kontrolünü kaybederek motosikletiyle birlikte yola savruldu.

Kaza, Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki butonlu yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yaya geçidindeki kırmızı ışığı son anda fark etti.

"Panikle frene basınca kontrolünü kaybetti"

Kırmızı ışıkta durmak isteyen sürücünün, panikle arka fren yerine ön frene bastığı öğrenildi. Bunun üzerine dengesini kaybeden motosiklet yan yatarak sürücüsünün düşmesine neden oldu.

Düz yolda meydana gelen kaza çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Kazayı görenler, yerde yaralı halde bulunan sürücünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

112 Acil Sağlık, Kazım Karabekir, Motosiklet, Acil Durum, 3. Sayfa, Bartın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da kırmızı ışığı fark eden motosiklet sürücüsü ön frene basınca yola savruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da kırmızı ışığı fark eden motosiklet sürücüsü ön frene basınca yola savruldu - Son Dakika
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