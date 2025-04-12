Bartın'da maket bıçaklı kavga: 1 yaralı

BARTIN - Bartın'da henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında kavga çıktı. Maket bıçağı da kullanılan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Yukarıçarşı mevkisinde 2 grup arasında kavga çıktı. Anahtar meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen ve tekme, yumruk ve maket bıçağının kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı. Polisin müdahalesi ile taraflar ayrılırken kavgada yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.

Maket bıçağı ile kafasından yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Olayda, kavgaya karışan 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.