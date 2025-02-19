Bartın'da motosiklet-otomobil kazası - Son Dakika
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Bartın'da motosiklet-otomobil kazası

Bartın\'da motosiklet-otomobil kazası

Polis merkezi önünde motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

19.02.2025 02:11
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Bartın'da polis merkezi önünde motosiklet otomobille çarpıştı. Nöbet tutan polis memuru, dikkati sayesinde yaralanmaktan kurtulurken, yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'ndeki Polis Merkezi önünde meydana gelen kazada şehir merkezinden Çatmaca Kavşağı istikametine seyir eden B.T. idaresindeki 07 BAN 485 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir eden A.P. idaresindeki 37 ACJ 968 plakalı otomobille çarptı. Kazada motosiklet ile otomobilin arasında ayağı sıkışan sürücü B.T., yaralandı. Sürücü olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza esnasında polis merkezi önünde nöbet tutan polis memurunun, dikkati sayesinde yaralanmaktan kurtulduğu öğrenildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazanın ise hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği ileri sürüldü. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da motosiklet-otomobil kazası - Son Dakika

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