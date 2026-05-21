Bartın'da 5 yol, 15 ev ve iş yerinde su baskını yaşandı, mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı

21.05.2026 20:24  Güncelleme: 20:27
Bartın'da sarı kodlu uyarının ardından etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 5 anayol su altında kaldı, 15 ev ve iş yeri sular altında kalırken sağlık ocağı ve araçta mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı. Vali, faciayı barajlar ve tersip bentlerinin önlediğini açıkladı.

Bartın'da sarı kodla yapılan sağanak uyarısının ardından il genelinde 5 anayol su altında kalırken, sağlık ocağı ve bir araçta mahsur kalan toplam 32 kişi kurtarıldı. 15 ev ve iş yerinin su basmasına ve bir yolda çökmeye neden olan yağışların faciaya dönüşmesini ise kentteki boş barajlar ve tersip bentlerinde suyun hızının düşürülmesi önledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öğlen saatlerinde Bartın için sarı kodla sağanak yağış uyarısının ardından Bartın Valisi Nurtaç Arslan önderliğinde koordinasyon sağlanarak, harekete geçildi. AFAD, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, polis, jandarma ve belediye çalışanlarından oluşan toplam 150 araç ve 7000 personelden oluşan ekipler, alarma geçti. Öğleden sonra şiddetini arttıran sağanak yağışlar nedeniyle Bartın ırmağını besleyen dere ve çaylarda taşma yaşandı. Yaka sellerinin de etkisiyle Kozcağız Belde merkezinde, Bartın'ın Terkehaliller ve Topalali köyleri ile Arıt bölgesinde yaka selleri yaşanırken, çok sayıda tarım arazileri, ormanlık alanlar ve meyve bahçeleri, mahalle ve karayolları su içerisinde kaldı.

Mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı

Ekipler, artan yağışla birlikte peş peşe gelen toplam 27 ihbara müdahale etti. Bartın ve Kozcağız beldesi ile Amasra ilçesinde yaşanan toplam 5 anayol, 15 ev ve işyerine su baskını ve, Ulus ilçesinde 1 yol çökmesi yaşanırken, ekipler Kozcağız Sağlık Ocağı'nda ve Bartın Dırazlar Köyü'nde araç içerisinde bulunan toplam 32 kişiyi ise sağ salim kurtarmayı başardı.

Koordinasyon merkezinden ihbarları ve müdahaleleri takip eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde inceleme yaptı. Vali Arslan, Kozcağız Sağlık Ocağı'nda mahsur kalan 30 sağlık çalışanı ve hastanın başarılı şekilde tahliye edildiği bölgede inceleme yaparak, olayın sebebi ve yürütülen çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, metrekareye saatte 45 kilogram yağmurun düştüğünü belirtrek "Hepimize geçmiş olsun. Meteorolojinin bize saat öğlen saat 12: 00 sıralarında sarı kodla uyarı vermesinin ardından bizde hızlıca gereken uyarılarımızı yaparak, koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Yaka selinden kaynaklı taşkınlar yaşıyoruz. Şuan 27 ihbar var. Yaklaşık 700 personel ve 150 araçla sahadayız. AFAD, DSİ, karayolları, İl Özel İdaresi, belediyelerimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla sahadayız. Şuan için büyük bir sıkıntı söz konusu değil, bir araç mahsur kalmıştı onu da kurtardık. Vatandaşlarımızın ihtiyaç yaşaması durumunda Kredi Yurtlar Kurumu'nda misafir olabilirler. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

Faciayı barajlar ve tersip bentleri önledi

Meteorolojik verilere akşam saatlerinde yağışın sona ermesini beklediklerini kaydeden Vali Arslan, faciaya yol açacak sel, su baskını ve taşkınların oluşmamasında ise daha önceden yapılan barajlar ve tu tersip bentlerinin etkisi olduğunu kaydetti.

Yağış beklenmiyor, taşkın tehdidi sürüyor

Yağışa rağmen şehirdeki 3 barajın da doluluk oranının yüzde 25-30 olduğunu ifade eden Arslan, barajlarda ve tersib bentlerinde tutulan suyun debisinin düşürülmesi ile yıkım ve hasarın en aza indirildiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan akşam saatlerinde yağmurun şiddeti azalırken, yağış durma noktasına geldi. Şehrinin ortasından ikiye bölen Bartın Irmağını besleyen Avu, Arıt, Karaçay gibi derelerin yüksek su seviyesi ve debi nedeniyle sel riski henüz geçmezken, ekipler tarafından ırmak ve derelerdeki su seviyesi sürekli gözetim altında tutuluyor. Yarım saatte bir ırmak çevresinde devriye atan ekipler, su seviyesini kontrol edip, fotoğraflayarak, koordinasyon merkezine bilgi veriyor - BARTIN

Kaynak: İHA

