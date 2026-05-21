Sağanak nedeniyle sağlık ocağında mahsur kalan hastalar ve sağlık personeli kurtarıldı
Sağanak nedeniyle sağlık ocağında mahsur kalan hastalar ve sağlık personeli kurtarıldı

21.05.2026 17:47
Bartın'ın Kozcağız beldesinde sağanak yağış sonrası sağlık ocağında mahsur kalan yaklaşık 30 hasta ve sağlık personeli, AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

BARTIN (İHA) – Bartın'ın Kozcağız beldesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sağlık ocağında mahsur kalan yaklaşık 30 hasta ve sağlık personeli ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kozcağız beldesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası sağlık ocağının önü yağmur sularıyla kaplandı. Oluşan su birikintisi nedeniyle hastalar bina dışında, sağlık çalışanları ise içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Kozcağız Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede yoğun çalışma başlatılırken, iş makineleriyle taşan suyun yönü değiştirildi.

Suların çekilmeye başlamasının ardından sağlık ocağında mahsur kalan yaklaşık 30 hasta ve sağlık personeli bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık çalışanları ve hastalar, ambulans ve diğer araçlarla güvenli bölgeye tahliye edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

