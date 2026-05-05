Bartın\'da Sel Tatbikatı Gerçekleştirildi

05.05.2026 19:37
Bartın'da AFAD ve diğer kurumlar ortak sel tatbikatıyla, gerçekçi senaryolarla hazırlık yaptı.

Yağışların etkili olduğu Bartın'da, AFAD ve diğer kurum ile kuruluşları ortak bir sel tatbikatı gerçekleştirildi. Kullanılan malzemelerden, hazırlanan senaryoya kadar her detayı hesaplanan tatbikat, gerçeği aratmadı.

Bartın'a bağlı Şark Köy Boğaz mevkiinde valilik koordinesinde ve AFAD İl Müdürlüğü organizesinde başlatılan tatbikatta senaryo gereği, sel ve su baskını nedeniyle bir ev sular altında kalırken, suların çevrelediği bir evde ise kurtarma ve tahliye çalışmaları yürütüldü. AFAD'ın yanı sıra polis, asker, 112, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Kızılay gibi kurumlar ile madencilerin yer aldığı tatbikatta, bir iş makinesi, 2 bot, 33 araç ve 184 personel katıldı.

Ekipler, ihbar üzerine yapılan telsiz anonsu ile harekete geçti. Botlarla, senaryo gereği su altında kalan eve giren dalgıçlar içeriden bir kişinin cansız bedenine ulaşarak, sağlık ekiplerine teslim etti. tatbikatın ikinci aşamasında ise ekipler, suların çevrelediği 25 kişiyi başarılı bir şekilde tahliye ederken, heyelan nedeniyle çöken bir evde bulunan 3 kişiye ulaşmak için çalışma yürüttü. Kullandıkları dinleme ve teknolojik yöntemler enkaz altındaki kişilere ulaşan ekipler, hızlı bir müdahale ile 3 kişiyi enkaz altından yaralı olarak çıkardı.

Ekiplerin müdahaledekinin yanı sıra senaryo gereği alandaki yaralıların makyajları ve yaralı yakınları olarak belirlenen kişilerin olay anındaki davranışları, daha önceki felaketlerde yaşanan anları yeniden hatırlattı.

Öte yandan olay yerinde oluşturulan görüntülü sistem ile yaşanılanlar ve müdahale, oluşturulan kriz merkezindeki Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AFAD, emniyet, jandarma gibi kurumların müdürlerine anlık olarak iletildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

