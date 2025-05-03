Bartın'da Sincap ve Yavrularıyla Dostluk - Son Dakika
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Bartın'da Sincap ve Yavrularıyla Dostluk

Bartın\'da Sincap ve Yavrularıyla Dostluk

Ali Osman Süner, evine yuva yapan anne sincap ve yavrularını her gün fındıkla besliyor.

03.05.2025 12:30
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Bartın'da anne sincap, köy evine yuva yaptı. Evde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Ali Osman Süner, her gün pencere önüne bıraktığı bir avuç fındık ile anne sincap ve 2 yavrusunu besliyor.

Bartın'a bağlı Kayadibiçavuş köyündeki ormanlık alanda yaşayan bir anne sincap, 50 yaşındaki Ali Osman Süner'in evinin dış duvarını oyarak yuva yaptı. Evde tek başına yaşıyan Süner, bir süre sonra sincabın 2 yavru doğurduğunu fark etti. Süner, her gün evinin penceresi önüne fındık bırakarak, yavruları beslemeye başladı. Süner'e iyice alışan sincap, artık Süner'in elinden bile fındık yemeye başladı.

Telefonundan sincap sesi olan bir kaydı açarak iletişim kurmaya başlayan Süner, "Evinin önündeki ağaçtan bir sincabın geldiğini gördüm. Evin duvarını oymuş, yuva yapmış. Sonra da 2 yavrusu oldu. Her gün cama fındık bırakıyorum. Her seferinde geliyor, fındıkları yuvalarına taşıyorlar. Camın önünde fındık bulamazsalar ise hep birlikte cama vurarak fındık istiyorlar" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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