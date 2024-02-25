Bartın'da Şok Uygulama: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bartın'da Şok Uygulama: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bartın\'da Şok Uygulama: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada, bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı.

25.02.2024 19:19
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Bartın'da polis ekipleri gerçekleştirdiği şok uygulamada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize ekipler gerçekleştirdiği şok uygulamada, bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda "6136 Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında tahkikata başlandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Şok Uygulama: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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