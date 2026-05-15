Bartın'da Şüpheli Çanta Panik Yarattı

Bartın'da bir evin bahçesine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Yoğun güvenlik tedbiri alan ekipler, çantayı fünye ile patlattı.

Bartın Orta Mahalle Demirciler Sokak'ta bir evin bahçesine bırakılan sırt çantası korkulu anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme ve bomba uzmanları sevk edildi.

Bölgede geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, güvenlik şeridi gererek, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Ekipler, çevredeki esnaf ve vatandaşların endişeli bakışları arasında gerçekleştirdiği ilk incelemenin ardından sinyal kesicileri çalıştırdı. Bomba uzmanları yürüttükleri kısa çalışmanın ardından çantayı fünye ile patlattı.

Gömlek, pantolon gibi kıyafetler çıkan çanta, sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürken sahibi belirlenemeyen çantanın nasıl bırakıldığı da henüz bilinmiyor - BARTIN