Bartın'da Süs Havuzuna Tuvaletini Yapan Adamın Akli Dengesinin Yerinde Olmadığı Belirlendi - Son Dakika
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Bartın'da Süs Havuzuna Tuvaletini Yapan Adamın Akli Dengesinin Yerinde Olmadığı Belirlendi

Bartın\'da Süs Havuzuna Tuvaletini Yapan Adamın Akli Dengesinin Yerinde Olmadığı Belirlendi

Bartın'da bir adam, gündüz vakti süs havuzuna tuvaletini yaptı. Olayın ardından havuz deterjan ve tazyikli su ile temizlenerek boşaltıldı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı için herhangi bir işlem yapılmadı.

20.11.2024 13:10  Güncelleme: 13:11
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Bartın'da süs havuzuna tuvaletini yapan adamın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Havuz, deterjan ve tazyikli su ile yıkanarak temizlendi.

Yukarıçarşı mevkiinde bir şahıs süs havuzuna tuvaletini yaptı. Sokak ortasında gündüz vakti aralarında kadınların da bulunduğu onlarca kişinin gözü önünde meydana gelen olayın ardından süs havuzundaki su boşaltıldı. Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce deterjan dökülen havuz, tazyikli su ile temizlendi. Bir süre boş tutulacak olan havuzun yeniden temiz su doldurulmasının ardından hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Olayın ardından yürütülen çalışmada şahsın kimliği belirlendi. Ailesine teslim edilen şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı, bu nedenle de adli ya da idari bir işlem yapılamadığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Süs Havuzuna Tuvaletini Yapan Adamın Akli Dengesinin Yerinde Olmadığı Belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Süs Havuzuna Tuvaletini Yapan Adamın Akli Dengesinin Yerinde Olmadığı Belirlendi - Son Dakika
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