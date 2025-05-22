Bartın\'da Yavru Ayı Sahile İndi, Vatandaşlara Uyarı Yapıldı

Bartın'da bir ayı yavrusu sahile indi. Belediye hoparlöründen vatandaşlara uyarı yapıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi girişinde bulunan Yardibi Sahili'ne, bir bozayı yavrusu indi. Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen 1 yaşındaki yavru ayı, balıkçı Buhan Kayık tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ayıyı görüntülemek için sahile yaklaşan vatandaşlar ise belediye hoparlöründen yapılan anonsla uyarıldı. Anonsta yavru ayının annesinin de çevrede olabileceği belirtilerek, yavru ayıya yaklaşılmaması istendi. - BARTIN