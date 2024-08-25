Bartın İnkumu Sahilinde 5 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Büyük panik yaşandığı sahilde, can kurtaranlar, 5 kişiyi de sağ salim sudan çıkarması ile rahat nefes alındı.

Son dönemlerde hava ve deniz suyu sıcaklıklarının artması üzerine Bartın'da vatandaşlar denize akın etti. Hafta sonunda insan yoğunluğu yaşanan yerlerden olan Bartın'ın İnkumu Beldesi'ndeki sahilde denize giren 1 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Dalga ve dip akıntısı nedeniyle zor anlar yaşayan sahsı kurtarmak isteyen, 4 kişi de boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Olayı fark eden can kurtaranlar hemen şahıslara müdahale etti. Bir süre yapılan çalışmalarla 5 kişi de sağ olarak sahile çıkarıldı. Aynı anlarda yaşanan boğulma tehlikesi nedeniyle sahilde büyük panik yaşandı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahısların sudan çıkarılması ile sahildeki vatandaşlar, rahat bir nefes aldı. - BARTIN