Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali olaylı sona erdi - Son Dakika
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Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali olaylı sona erdi

Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali olaylı sona erdi
22.06.2026 00:13  Güncelleme: 00:15
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Bartın'da düzenlenen 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde konser alanında çıkan tartışma ve kavgalar sonucu bir kişi gözaltına alındı.

Bartın'da 21-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde olaylar çıktı. Kaba üst araması yapmak isteyen 1 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da ilki bu yıl gerçekleştirilen 1. Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 90'lık Karışık Kaset isimli konserde Kültür Bakanlığı Sanatçıları Neşe Dursun Saraç ve Suat Kılıç sahneye çıktı. Konser alanında bulunan gençler arasında çıkan tartışma, polis ve bekçilerin araya girmesiyle sonlandı. Daha sonra ise dışarı çıkarılan gruptaki kızlar arasında kavga çıktı. Kavga ederken yere düşen kızlar, polis ekipleri tarafından güçlükle ayırılarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Konser devam ederken bu kez ise bir genç, zabıta ekipleri ile tartıştı. Diğer zabıtalar, polis ve bekçilerin araya girmesi ile tartışma büyümeden önlendi. Konser alanından uzaklaştırılan genç, bir süre sonra tekrar alana gelerek taşkınlık yaptı. Bunun üzerine bekçilerin üzerini aramak istediği genç, bekçilere direnince gözaltına alındı. Alkollü olduğu öğrenilen genç, ekip otosunu beklerken baygınlık geçirdi. İlk müdahaleyi yapan polisler, olay yerine ambulans çağırdı. Polislerin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen genç gözaltına alındı.

Konser ise sanatçılara Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'nın hediye takdiminin ardından sona erdi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bartın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali olaylı sona erdi - Son Dakika

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