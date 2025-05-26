Başakşehir'de Araç Kazası: Hafif Yaralı

Başakşehir'de iş merkezinin depo bölümünde geri manevra yapan hafif ticari araç bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de bulunan bir iş merkezinin depo bölümünde meydana geldi. Geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafif ticari araç, o sırada yürüyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere savrulurken, hafif ticari aracın camları kırıldı. Kazayı fark ederek duran sürücü, yerden kalkan kişinin yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi hafif yaralanırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde manevra yapan aracın bir kişiye çarptığı ve aracın camlarının kırıldığı görüldü. - İSTANBUL