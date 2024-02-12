Başakşehir'de düğün esnasında havaya ateş açan magandalar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başakşehir'de düğün esnasında havaya ateş açan magandalar yakalandı

Başakşehir\'de düğün esnasında havaya ateş açan magandalar yakalandı

Başakşehir'de düğün esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Polis ekipleri, Y.K. ve S.A. isimli şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı. Şahısların yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

12.02.2024 19:36  Güncelleme: 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de düğün esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunda 2 kişi, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Polis ekipleri, yapmış olduğu çalışma sonucunda havaya ateş açan kişilerin Y.K. ve S.A. olduğunu tespit etti. Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı. 2 şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Başakşehir, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de düğün esnasında havaya ateş açan magandalar yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 21:53:26. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de düğün esnasında havaya ateş açan magandalar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement