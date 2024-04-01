Başakşehir'de feci kaza: 1 ölü
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybettiği tır bariyerlere çarptı. Sürücü hayatını kaybederken, kazadan sonra yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, dün gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre Ramazan Beke kontrolünde olan 34 BNL 327 plakalı tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine savrulmaya başladı. Savrulan tır bariyerlere çarparak durabildi. Çarpma sonucunda tırda yüklü olan dorsede devrildi. Tır sürücüsü Ramazan Beke araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Beke'nin yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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