Başakşehir\'de Freni Boşalan Tanker Bina ile Çarpıştı

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde freni boşalan bir su tankeri, içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu binaya çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Başakşehir Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyreden 34 E 6912 plakalı su tankeri, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu bir binadaki boş dükkana çarptı. Çarpma sonucu tankerde ve iş yerinde hasar meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen tanker sürücüsünün tankerden inerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. - İSTANBUL