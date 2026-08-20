Başakşehir'de Gürültü Denetimi: 43 Araca Ceza - Son Dakika
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Başakşehir'de Gürültü Denetimi: 43 Araca Ceza

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Başakşehir'de drone destekli trafik uygulamasında 43 araca toplam 248 bin lira ceza kesildi.

Başakşehir'de vatandaşlardan gelen gürültü ihbarları ve polis ekiplerinin saha çalışmaları üzerine gece saatlerinde drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi. 289 kişi ile 229 aracın sorgulandığı denetimlerde, yüksek ses ve müzik başta olmak üzere çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 43 araca toplam 248 bin 688 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başak Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi ve çevresinden gelen gürültü kaynaklı ihbarlar üzerine harekete geçti. Gece saatlerinde oluşturulan sabit uygulama noktaları ile denetimler yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya dron da havadan destek verdi. Bölgede seyreden araçlar ve trafik hareketliliği havadan takip edilirken, şüpheli ve kurallara aykırı hareket ettiği değerlendirilen araçlar uygulama noktalarında kontrol edildi.

30 araca ses ve müzik ihlalinden işlem

Denetimler kapsamında toplam 289 kişi ve 229 araç sorgulandı. Kontrollerde 30 araca ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımına ilişkin kural ihlalinden işlem yapıldı. Ayrıca bir araca gürültü, bir araca ise mevzuatta belirtilen şartlara aykırı ses ve müzik sistemi kullanımı nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 5 araca cam filmi, 2 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak, bir sürücüye ehliyetini yanında bulundurmamak, bir sürücüye süresi sona ermiş ehliyetle araç kullanmak ve 2 araca kullanım amacı dışında kullanılması nedeniyle işlem yapıldı.

43 araca 248 bin 688 lira ceza

Gece boyunca gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda toplam 43 araca 248 bin 688 lira cezai işlem uygulandı. Kurallara aykırılık tespit edilen 3 araç ise trafikten men edildi. Başakşehir'de özellikle gürültü şikayetlerinin yoğunlaştığı bölgelerde gerçekleştirilen uygulama ve polis ekiplerinin denetimleri dron kamerasıyla havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de Gürültü Denetimi: 43 Araca Ceza - Son Dakika

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