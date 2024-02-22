Başakşehir\'de İki İşyerinden 115 Bin TL Çalan Şüpheliler Yakalandı

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Başahşehir'de aynı gün iki işyerinden içlerinde toplam 115 bin TL para olan kasaları çalan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Başakşehir'de 05.01.2024 günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. S. S. isimli şaha ait iş yerinde içinde 15 bin TL olan kasayı çalındı. Aynı gün yine Başakşehir'de yaşanan başka bir işyerinde bulanan içi 100 bin TL para olan kasa çalındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarına ilgili harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şüpheli olarak tespit edilen; Hıdır A, Serhat K., Habip A., isimli şüpheliler Başahşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hıdır A'nın 23 Suç Kaydı, 1 Aranması, Serhat K'nin 13 Suç Kaydı, 3 Aranma 6 yıl 1 Ay Kesilmiş Cezası olduğu, Habip A'nın 4 Suç Kaydı olduğu öğrenildi. Yakalanan 3 Şahıs, 18.02.2024 günü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çıkarıldıkları adli makamlarca her 2 dosyadan da ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL