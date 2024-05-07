Başakşehir'de işçilerin kaldığı 2 katlı yatakhanede korkutan yangın - Son Dakika
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Başakşehir'de işçilerin kaldığı 2 katlı yatakhanede korkutan yangın

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Başakşehir'deki bir şantiye içerisinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı iki katkı konteynırda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İşçiler, yangını camlardan izlerken dron ile havadan da görüntülendi.

07.05.2024 18:06
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Başakşehir'de işçilerin kaldığı 2 katlı yatakhanede korkutan yangın

Yattıkları yer yanan işçiler o anları böyle izledi

İSTANBUL - Başakşehir'deki bir şantiye içerisinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı iki katkı konteynırda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanının içerisinde, işçilerin konaklamak için kullandığı 2 katlı konteynırda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tüm çalışanların mesai saati içerisinde olması muhtemel bir faciayı önledi.

Yanan yatakhanelerini izlediler

İşlerinin başında olan işçiler, kaldıkları yerin yandığını camlara çıkarak izledi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de işçilerin kaldığı 2 katlı yatakhanede korkutan yangın - Son Dakika

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