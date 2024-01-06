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Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Araç Kazaya Neden Oldu: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Araç Kazaya Neden Oldu: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başakşehir\'de Kontrolden Çıkan Araç Kazaya Neden Oldu: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı
06.01.2024 - 23:08,
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Başakşehir'de kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine seyir halindeki 34 UB 7161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç karşı şeride geçerek 34 HRZ 561 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından bariyere vurarak duran 34 UB 7161 plakalı otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşları bulundukları yerden çıkardı. Kazada Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammed Bülbül ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Sudenaz Bülbül'ün ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımı olay yerinden kaldırılırken, görevliler tarafından temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Araç Kazaya Neden Oldu: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika


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