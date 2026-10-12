Başakşehir'de kurye ile esnaf arasında iddia edilen para anlaşmazlığı kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Başakşehir'de kurye ile esnaf arasında iddia edilen para anlaşmazlığı kavgaya dönüştü

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Başakşehir\'de kurye ile esnaf arasında iddia edilen para anlaşmazlığı kavgaya dönüştü
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Başakşehir'de dün akşam motosikletli kurye ile esnaf arasında iddiaya göre para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Esnafın iş önlüklerini çıkarmadan karıştığı kavgada taraflar yumruklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de bir motosikletli kurye ile esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Esnafın iş önlükleriyle kavgaya karıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın taraflar arasındaki para anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir 2. Etap bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletli kurye ile çevredeki esnaf arasında iddiaya göre ödeme anlaşmazlığı nedeniyle bir anda tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine kavga başladı. Esnafın iş önlüklerini dahi çıkarmadan kavgaya karıştığı olayda taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.

Esnaf önlükleriyle kavgaya karıştı

Sokak ortasında yaşanan kavgada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, çevrede bulunan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde iş önlükleriyle kavgaya karışan esnaf ile motosikletli kurye arasında yaşanan arbede yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sigortasız çalıştırma ve para anlaşmazlığı iddiası

Öte yandan olayın ardından ortaya atılan iddialara göre, kavganın yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir motosikletli kurye ile esnaf arasında yaşanan para anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Başakşehir3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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