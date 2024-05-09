Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü Otomobile Çarptı - Son Dakika
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Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü Otomobile Çarptı

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam ettiği sırada yeşil yanan bir araç sürücüsü dönüş yapınca motosiklet, otomobile çarptı. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay, başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

09.05.2024 11:42
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Başakşehir'de bir kişinin yaralandığı motosiklet kazası kameraya yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıktan geçerek bir otomobile çarptığı görüldü.

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yoluna devam etmek istedi. O esnada kendisine yeşil yanan bir araç sürücüsü dönüş yaptığı anda motosiklet, otomobile çarptı. Kaza sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kaza anı başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü Otomobile Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü Otomobile Çarptı - Son Dakika
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