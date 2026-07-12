Başakşehir'de Plakasız Motosiklete 131 Bin Ceza - Son Dakika
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Başakşehir'de Plakasız Motosiklete 131 Bin Ceza

Başakşehir\'de Plakasız Motosiklete 131 Bin Ceza
12.07.2026 10:18
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Ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye 131 bin 219 lira ceza, motosiklete 30 gün men.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edilen sürücüye ve araç sahibine toplam 131 bin 219 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, plakasız ve sürücüsünün kasksız olduğu bir motosiklet durduruldu.

Yapılan incelemede, şase numarasından 34 RBR 705 plakalı olduğu belirlenen motosikleti kullanan M.E.K. isimli sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/4, 36/3-a, 30/1-b ve 78/1-b maddeleri kapsamında 91 bin 219 lira idari para cezası uygulandı. Araç sahibine ise aynı kanunun 36/3-a maddesi kapsamında 40 bin lira ceza kesildi.

Sürücü ve araç sahibine toplam 131 bin 219 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Başakşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de Plakasız Motosiklete 131 Bin Ceza - Son Dakika

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